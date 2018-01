Prezident Blaník hraje o vše. V cestě mu stojí Čína i lumpenkavárna

video Události v kultuře: Prezident Blaník jde do kin

Protože film do jisté míry stojí a padá s událostmi posledních měsíců a týdnů, snažili se filmaři dostat ho do kin co možná nejdříve po druhém kole voleb. Natočili proto dvě různé varianty jeho konce, z nichž pak tu vhodnou vybrali po sobotním oznámení konečných výsledků prezidentských voleb.

Kromě snahy o maximální aktualitu filmaři používají i další osvědčené principy původní Kanceláře Blaník. Některé seriálové postupy ale ustoupily výrazněji filmovému způsobu vyprávění, především typická nervní kamera se příjemně zklidnila.

Tvůrčí tým si byl navíc dobře vědom pasti, kterou by představovala snaha nabídnout divákům jenom řadu oddělených vtipných scének, a proto nevyprávějí příběh volební kampaně zcela chronologicky, což otevírá prostor pro tajemství i napětí.

Příběh Tondy Blaníka vznikl pod vedením producentů Milana Kuchynky a Pavla Strnada z Negativu, v koprodukci s Českou televizí a společností Seznam.cz a za podpory Státního fondu kinematografie.