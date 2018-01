Jedlíci kukuřice poslouchají WWW. Ondřej Sifon Anděra hraje pro diváky ČT24

„Zasahujeme si vzájemně do textu nebo do hudby, v okamžiku kdy se jednomu něco nezdá na práci toho druhého, tak jdeme s kritikou okamžitě ven, protože díky tomu se člověk pohybuje v tvorbě rychleji dopředu,“ doplňuje Anděra. Propojení obou umělců demonstroval koncert WWW na vernisáži ve studiu týdeníku Kultura+.

Lubomír Typlt s Ondřejem Anděrou jsou už dvě dekády uměleckými partnery. Do hudebních skladeb přetavují Typltovy texty i motivy z pláten. Výsledkem je unikátní výraz elektronické kapely WWW.

Názvy obrazů diváka někdy překvapivě zavádějí do oblasti strojírenství, energetiky a jaderné fyziky. V případě Jedlíků kukuřice nelze přehlédnout reminiscenci na slavné Jedlíky brambor od Vincenta van Gogha.

Typltovy obrazy jsou velkoformátové, postavy na nich září v životních velikostech. „On sám říká, že mu to vyhovuje, že má víc možností do toho plátna zasahovat vlastní rukou, hřebeny nebo špachtlemi,“ podotýká kurátorka výstavy Ilona Staňková. Výstava Jedlíci kukuřice potrvá v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě až do osmého dubna.