Febiofest vybral filmové Best of. V porotě zasedne Marta Kubišová

Vlajkovou lodí programu Febiofestu zůstává soutěžní sekce s názvem Nová Evropa, ve které se nachází deset silných autorských filmů začínajících filmařů. Protipólem je pak sekce Masters, která nabízí zavedené režiséry zvučných jmen a jejich poslední filmy.

„Zůstáváme věrni i několika sekcím, které reprezentují filmy z jednotlivých regionů. Máme tak sekci zabývající se asijskou, balkánskou či skandinávskou oblastí, ale také filmy nezávislých autorů z USA. V sekci Queer Now promítneme opět díla dotýkající se témat identity a orientace. A Noční cirkus je sekcí pro fanoušky akčních a hororových filmů,“ uvedla ředitelka programu Anna Kopecká.

Nejlepší vzpomínky

Speciální sekcí bude výroční Best of – představí 10 nejoblíbenějších filmů uvedených na festivalu od jeho založení. „Ze všech filmů, které se na festivalu za těch 25 let promítaly, jsme ve spolupráci s ČSFD vybrali ty opravdu nejpopulárnější. Doufáme, že si věrní diváci festivalu přijdou vzpomenout na svoje první setkání s těmito snímky,“ zve diváky Anna Kopecká.

Promítat se bude Lola běží o život Toma Tykwera, Mulholland Drive Davida Lynche či Pianista Romana Polanského.

Čestnou předsedkyní poroty sekce Nová Evropa se pro letošní rok stane zpěvačka Marta Kubišová. Porota složená z 33 filmových fanoušků v čele s Kubišovou bude vybírat z deseti soutěžních filmů z celé Evropy a na slavnostním zakončení festivalu 22. března udělí vítěznému snímku cenu Grand Prix a odměnu pět tisíc euro.