Češi vysílají do Eurovize Mikolase Josefa. Evropu zkusí zaujmout songem Lie To Me

„Znamená to obrovskou radost. Pro mě osobně je to navíc možnost, jak si kariérně pomoct. Jestli to už zužitkuju, nebo ne, tak to je na mně.“

Dvaadvacetiletý skladatel, zpěvák a multiinstrumentalista debutoval před třemi lety singlem a videoklipem Hands Bloody. Do širšího povědomí fanoušků se dostal ale až následujícími skladbami Free a Believe.

Píseň Believe mu zajistila pozvání od hudebního producenta Nikodema Milewského do Vídně, kde Josef dnes převážně žije. Do rakouské metropole ale zavítal už i dříve, je jedním z měst, kde se „otrkával“ jako pouliční muzikant poté, co se rozhodl místo modelingu věnovat hudbě.

Čím se liším? Vlastní skladbou

S Milewským spolupracoval i na soutěžním singlu Lie to Me. Než ho představí v Lisabonu, kde se letošní ročník Eurovize koná, plánuje ho koncertně uvést v několika evropských zemích. „Spousta lidí do soutěže jezdí s písničkami, které napsal někdo jiný. Tohle je ale moje autorská práce a tím, že jí sám věřím, mám lidem co předat,“ doufá Mikolas Josef, že se mu anglicky zpívanou skladbou podaří oslovit i zahraniční hlasující. K písni si také sám režíroval klip. Na YouTube ho od listopadu vidělo přes milion lidí.