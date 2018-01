Tonda to dá! Prezident Blaník přichází s novou upoutávkou

Prezidentské volby skončily, ale stále zbývá odpovědět na některé klíčové otázky. Třeba jak to vlastně dopadlo s Tondou Blaníkem. Kandidaturu na Hrad nakonec nepodal, když se jeho asistentovi Žížalovi nepodařilo doručit včas podpisové archy na ministerstvo vnitra. To však neznamená, že zmizel ze scény. „Tonda to dá,“ zpívá písničkář Tomáš Klus v nové upoutávce na filmovou satiru Prezident Blaník.