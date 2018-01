Recenze: S láskou Vincent rozpoutal v kinech vizuální orgie

Prokazatelné primáty dosud neviděného se dnes v oblasti filmové tvorby nesbírají snadno, protože (téměř) všechno už tady bylo někdy, někým a nějak vymyšleno a realizováno. Ale tahle originální pocta geniálnímu malíři, který je pokládán za jednoho ze zakladatelů moderního umění, takovým primátem je. Představuje se nejen jako první celovečerní animák, který rozpohyboval a oživil olejomalby, ale zároveň jako intenzivní, překvapivě autentické a vizuálně oslnivé naplnění výroku Vincenta van Gogha, že „může komunikovat pouze skrze své malby“.

Skvělí umělci mají neklidné duše

Říká se, že je to cena za jejich cestu na vrchol. Je to neklid, který je může bolet, může je stát život, ale také být zdrojem jejich nesmrtelnosti. Je to neklid géniů, kteří viděli pronikavěji a dál než jiní a předběhli dobu, jež je nedokázala pochopit a ocenit. Tohle je cesta, kterou za svůj krátký život, v němž namaloval stovky obrazů (ale prodal jen jeden), prošel i Vincent van Gogh. Po žádné jiné jít nechtěl ani neuměl.