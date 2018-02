Vážná hudba v číslech: dominance mužů, antikvární obsah, národní libůstky a Hrůša v top 10

Z žijících hudebních skladatelů se nejčastěji hraje Estonec Arvo Pärt (82 let), loni se umístil na 49. místě. 53. nejnasazovanější byl v roce 2017 John Adams (70 let), následován 54. Johnem Williamsem (85 let) a 56. Philipem Glassem (80 let).

Efekt výročí

Méně „profláklé“ skladatele může do koncertních síní a divadel vrátit kulaté výročí, jak se lze přesvědčit i ve statistikách za rok 2017. 450. narozeniny Claudia Monteverdiho, v Česku žalostně opomenuté, vynesly zakladatele opery z 60. místa v roce 2016 na 31. pozici v loňském roce. Georg Philipp Telemann, který by se loni dožil 350 let, v žebříčku poskočil z 55. na 37. příčku.

Jenže po oslavách se orchestry opět vrátí k Mozartovi, jak dokládá případ Maxe Regera. V roce 2016 se celebrovalo rovné století od jeho smrti, loni v žebříčku klesl ze 37. na 58. místo. A lze očekávat, že jeho propad bude pokračovat, protože jubileum obvykle skladatele „vytáhne“ nejen pro sezonu, na niž výročí připadá, ale i na předchozí a následující rok.