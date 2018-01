Dobrá místa k životu. Výstava představuje fenomén paneláků

Plány, dobové fotografie, typické obýváky i bytové doplňky – to vše dokumentuje fenomén panelových sídlišť. Nová výstava v pražském Uměleckoprůmyslovém muzeu se zabývá historií paneláků od 40. let až do útlumu jejich výstavby s koncem socialismu v Československu. Expozicí vrcholí projekt Panelová sídliště v České republice, který probíhal v posledních pěti letech.