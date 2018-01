Praha v paralelním vesmíru: místo sparťanského stadionu parlament

Přes Petřín by vedla silnice a na Letné by stála budova parlamentu. I tak by mohlo vypadat hlavní město, pokud by se realizoval některý z mnoha architektonických nápadů, k jejichž uskutečnění ale nikdy nedošlo. Úplně ovšem nezapadly, nyní je v knize Praha nepostavená připomíná historička architektury Klára Brůhová. Zaměřila se především na projekty z konce 19. století a první republiky.