Nominace: Nejlépe se na Oscary tváří Tvář vody

nejlepší film

Call Me By Your Name

Nejtemnější hodina

Dunkerk

Uteč

Lady Bird

Nit z přízraků

Akta Pentagon: Skrytá válka

Tvář vody

Tři billboardy kousek za Ebbingem

režie

Christopher Nolan – Dunkerk

Jordan Peele – Uteč

Greta Gerwig – Lady Bird

Paul Thomas Anderson – Nit z přízraků

Guillermo del Toro – Tvář vody

herec v hlavní roli

Timothée Chalamet – Call Me by Your Name

Daniel Day-Lewis – Nit z přízraků

Daniel Kaluuya – Uteč

Gary Oldman – Nejtemnější hodina

Denzel Washington – Roman J. Israel, Esq.

herečka v hlavní roli

Sally Hawkins – Tvář vody

Frances McDormand – Tři billboardy kousek za Ebbingem

Margot Robbie – Já, Tonya

Saoirse Ronan – Lady Bird

Meryl Streep – Akta Pentagon: Skrytá válka

herec ve vedlejší roli

Willem Dafoe – The Florida Project

Woody Harrelson – Tři billboardy kousek za Ebbingem

Richard Jenkins – Tvář vody

Christopher Plummer – Všechny prachy světa

Sam Rockwell – Tři billboardy kousek za Ebbingem

herečka ve vedlejší roli

Mary J. Blige – Mudbound

Allison Janney – Já, Tonya

Lesley Manville – Nit z přízraků

Laurie Metcalf – Lady Bird

Octavia Spencer – Tvář vody

neanglicky mluvený film

Fantastická žena – Chile, režie Sebastián Lelio

L'insulte – Libanon, režie Zijád Duajrí

Nemilovaní – Rusko, režie Andrej Zvjagincev

O těle a duši – Maďarsko, režie Ildikó Enyediová

Čtverec – Švédsko, režie Ruben Östlund

kamera

Roger A. Deakins – Blade Runner 2049

Rachel Morrison – Mudbound

Bruno Delbonnel – Nejtemnější hodina

Dan Laustsen – Tvář vody

Hoyte Van Hoytema – Dunkerk

původní scénář

Emily V. Gordon a Kumail Nandžiani – Pěkně blbě

Jordan Peele – Uteč

Greta Gerwig – Lady Bird

Guillermo del Toro a Vanessa Taylor – Tvář vody

Martin McDonagh – Tři billboardy kousek za Ebbingem

scénář podle předlohy

James Ivory – Call Me By Your Name

Scott Neustadter a Michael H. Weber – The Disaster Artist

Scott Frank, James Mangold a Michael Green – Loganovi parťáci

Aaron Sorkin – Velká hra

Virgil Williams a Dee Rees – Mudbound

hudba

Hans Zimmer – Dunkerk

Jonny Greenwood – Nit z přízraků

Alexandre Desplat – Tvář vody

John Williams – Star Wars: Poslední z Jediů

Carter Burwell – Tři billboardy kousek za Ebbingem

píseň

Mighty River – hudba a text Mary J. Blige, Raphael Saadiq a Taura Stinson (Mudbound)

Mystery Of Love – hudba a text Sufjan Stevens (Call Me By Your Name)

Remember Me – hudba a text Kristen Anderson-Lopez a Robert Lopez (Coco)

Stand Up For Something – hudba Diane Warren, text Lonnie R. Lynn a Diane Warren (Marshall)

This Is Me – hudba a text Benj Pasek a Justin Paul (Největší showman)

střih

Jonathan Amos, Paul Machliss – Baby Driver

Lee Smith – Dunkirk

Tatiana S. Riegel – Já, Tonya

Sidney Wolinsky – Tvář vody

Jon Gregory – Tři billboardy kousek za Ebbingem

vizuální efekty

Blade Runner 2049 – John Nelson, Paul Lambert, Richard R. Hoover, Gerd Nefzer

Strážci galaxie Vol. 2 – Christopher Townsend, Guy Williams, Jonathan Fawkner, Dan Sudick

Kong: Ostrov lebek – Stephen Rosenbaum, Jeff White, Scott Benza, Mike Meinardus

Star Wars: Poslední z Jediů – Ben Morris, Mike Mulholland, Chris Corbould, Neal Scanlon

Válka o planetu opic – Joe Letteri, Dan Lemmon, Daniel Barrett, Joel Whist

výprava

Kráska a zvíře – výprava: Sarah Greenwood; dekorace: Katie Spencer

Blade Runner 2049 – výprava: Dennis Gassner; dekorace: Alessandra Querzola

Nejtemnější hodina – výprava: Sarah Greenwood; dekorace: Katie Spencer

Dunkerk – výprava: Nathan Crowley; dekorace: Gary Fettis

Tvář vody – výprava: Paul Denham Austerberry; dekorace: Shane Vieau and Jeff Melvin

kostýmy

Kráska a zvíře – Jacqueline Durran

Nejtemnější hodina – Jacqueline Durran

Nit z přízraků – Mark Bridges

Tvář vody – Luis Sequeira

Victoria and Abdul – Consolata Boyle

masky

Nejtemnější hodina – Kazuhiro Tsuji, David Malinowski, Lucy Sibbick

Victoria and Abdul – Daniel Phillips and Lou Sheppard

Wonder – Arjen Tuiten

mix zvuku

Baby Driver - Julian Slater, Tim Cavagin and Mary H. Ellis

Blade Runner 2049 - Ron Bartlett, Doug Hemphill and Mac Ruth

Dunkerk - Mark Weingarten, Gregg Landaker and Gary A. Rizzo

Tvář vody - Christian Cooke, Brad Zoern and Glen Gauthier

Star Wars: Poslední z Jediů - David Parker, Michael Semanick, Ren Klyce and Stuart Wilson

střih zvuku

Baby Driver - Julian Slater

Blade Runner 2049 - Mark Mangini and Theo Green

Dunkerk - Richard King and Alex Gibson

Tvář vody - Nathan Robitaille and Nelson Ferreira

Star Wars: Poslední z Jediů - Matthew Wood and Ren Klyce

celovečerní dokument

Abacus: Small Enough to Jail

Faces Places

Icarus

Last Men in Aleppo

Strong Island

krátký dokument

Edith+Eddie

Heaven is a Traffic Jam on the 405

Heroin(e)

Knife Skills

Traffic Stop

animovaný film

Mimi šéf – režie Tom McGrath

The Breadwinner – režie Nora Twomey

Coco – režie Lee Unkrich a Adrian Molina

Ferdinand – režie Carlos Saldanha, Cathy Malkasian a Jeff McGrath

S láskou Vincent – režie Dorota Kobiel a Hugh Welchman

krátký animovaný film

Dear Basketball

Garden Party

Lou

Negative Space

Revolting Rhymes

krátký hraný film

DeKalb Elementary

The Eleven O'Clock

My Nephew Emmett

The Silent Child

Watu Wote/All of Us

čestný Oscar

Agnès Varda

Charles Burnett

Donald Sutherland

Owen Roizman