Rozhovor: Sexualita a společenské třídy jsou v opeře Billy Budd na jedné lodi

Říkáváte, že každá interpretace je pokus porozumět. Jak tedy rozumíme Benjaminu Brittenovi, když operu Billyho Budda psal?

Podle mě Brittena zasáhl ten silný příběh. Pro Brity má totiž představa bitevní lodě několik úrovní. Máte hlavní palubu s běžnými vojáky, neverbovanými do služby, potom horní palubu s kajutami kapitána. Britové jsou stále tak zaujatí třídami! Ne, že bychom o tom mluvili, ale stále hrají roli v našem životě.

Do velké míry to přispívá k tomu, co je zbrojmistr Claggart za člověka, je v něm něco ďábelského. Je to britská zvláštnost a má hluboké kořeny. Claggart obývá temný svět. A loď je uzavřený svět, kde se vyjeví tyto pocity a témata, která se na lodi ovšem nesmí vyslovit.

Zajímavé je, že jediná postava, která v opeře mluví o lásce, což je samozřejmě hlavní téma většiny, možná všech oper, je Claggart, který to slovo vysloví třikrát. Loď je tedy temný, zkažený, ale zároveň čistý svět, který Brittena fascinoval.