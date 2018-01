Beth Hartová a Joe Bonamassa dali do černého kafe všechno, co měli

Give It Everything You Got – dej do toho všechno, co máš – se jmenuje píseň, kterou jako ochutnávku z nového alba představila dvojice svým fanouškům týden před vydáním nahrávky. Výstižněji by ale desku popsala spíš slova „dej do toho všechno, co máš rád“.

Hudebníci nahráli jedenáctku skladeb svých hudebních idolů – třeba Peggy Leeové nebo Elly Fitzgeraldové. „Poznal jsem tak hudbu, kterou jsem vždycky obdivoval zpovzdálí. Protože mě byste zkrátka opravdu nechtěli slyšet zpívat písně Elly Fitzgeraldové,“ přiznává Joe Bonamassa.

Zahrát a jít domů

Známým melodiím přizpůsobili i způsob nahrávání. Ve studiu strávili přesně tolik času jako jejich původní interpreti. „Nejlepší atmosféru mají vždycky první nahrávky. Tak to přece dělali muzikanti dřív. Na nahrávání měli pár hodin – zahráli a to bylo všechno. Pak šli zase domů,“ domnívá se Beth Hartová.