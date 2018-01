Klip týdne: Postapokalyptická jízda v podání Justina Timberlakea

Profil Justin Timberlake

Justin Randall Timberlake (*31. ledna 1981 Memphis, Tennessee, USA) je americký zpěvák a herec, devítinásobný držitel prestižní Ceny Grammy a čtyřnásobný držitel Emmy Awards.

Do povědomí posluchačů se dostal coby člen světoznámé chlapecké skupiny 'N Sync. V roce 2002 vydal své první sólové album nazvané Justified, kterého se celosvětově prodalo více než 7 milionu kopií. Timberlakovo druhé album nazvané FutureSex/LoveSounds bylo vydáno v září 2006 a tři písně z desky se umístily na prvním místě Billboard Hot 100. Založil i svou vlastní nahrávací společnost nazvanou Tenman Records a oděvní značku William Rast.

Kromě hudební produkce se podílel (např. dabing) na výrobě více než desítky filmů. o hlavní role byl obsazen ve filmu Edison Force z roku 2005, kde ztělesnil pisálka z komunitních novin, postupně se dostávajícího k odhalení organizovaného zločinu zvláštní policejní jednotky.

Svůj herecký debut si odbyl roku 2000 ve filmu Longshot (Přesný zásah). Téhož roku hrál i v komedii Model Behavior (Změna je život). Další role přišly až po pěti letech. Například hrál v thrilleru Edison (Mimo zákon), Southland Tales (Apokalypsa), Alpha Dog, The Love Guru (Guru lásky) či The Open Road.

Mezi komerčně nejúspěšnější filmy, ve kterých hrál, patří snímky The Social Network, Bad Teacher (Zkažená úča), Friends with Benefits (Kamarád taky rád) a In Time (Vyměřený čas). Úspěšnými byly i animované snímky, jejichž postávám propůjčil hlas, jako ve filmech Shrek the Third (Shrek Třetí) a Yogi Bear (Méďa Béďa).

Od roku 2012 si zahrál ve filmech Trouble with the Curve (Zpátky ve hře), Runner, Runner (Hra na hraně) a Inside Llewyn Davis.



19. října 2012 se oženil s herečkou Jessicou Biel.

Diskografie:

Justified (2002)

FutureSex/LoveSounds (2006)

The 20/20 Experience (2013)

The 20/20 Experience – 2 of 2 (2013)





Zdroj: Wikipedia