Filmová upoutávka týdne: Joaquin Phoenix na vozíčku nikam neuteče

Režisér snímků Dobrý Will Hunting nebo Milk Gus Van Sant připravil nový film. Krkolomně znějící dílo Don't Worry, He Won't Get Far On Foot bude životopisným dramatem, kterému podle první upoutávky možná nebude cizí ani černý humor. Těžko však říct, jestli se ho dočkají čeští diváci. Tuzemští distributoři totiž tomuto americkému tvůrci příliš nefandí, naposledy do kin uvedli jeho dílo před deseti lety.