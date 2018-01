Recenze: Ahoy! Konečně připlul Billy Budd, bohužel s falešnými žesti

Dojem z Billyho Budda je bohužel rozpačitý. Chytré režijní koncepci Daniela Špinara není co vytnout, zpochybňovat nelze ani pěvecký um účinkujících či jejich herecké vedení. Orchestr sice nestrhne a občas chybuje, ale vyloženě špatně také nehraje. A přesto divák odchází z divadla s pocitem, že by umělci potřebovali více času na přípravu.

Jistě, to platí skoro o každém představení, ale tentokrát by byla veliká škoda, kdyby především po hudební stránce nebyla opera dopilována. Poseidon ví, kdy se po naplánovaných reprízách znovu naskytne příležitost ji v České republice slyšet. Možná bude třeba čekat dalších sedmdesát let.