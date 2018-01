Recenze: Tři billboardy kousek za Ebbingem nesmíte minout

Tohle je příběh psaný pro ni a ona je v něm neuvěřitelně nesmlouvavá a tvrdá, přestože je neskonale zoufalá a osamělá. To není jednoduché uhrát a mě nenapadá nikdo, kdo by to uměl lépe než ona. Oscarová policajtka z Farga je zapomenuta, na scénu vstupuje Mildred z Ebbingu, jižanského maloměsta, kde před několika měsíci zavraždili Mildredinu dceru. Pátrání po vrahovi vyšumělo do prázdna, a když Mildred narazí na kraji města na tři nevyužité billboardy, nalepí na ně poselství adresované šéfovi místní policie.

Vyhlásí tak policejnímu oddělení válku, v níž proti ní stojí jako docela sympatický nepřítel Woody Harrelson. Ale kdo mě opravdu dostal, je neskutečně autentický Sam Rockwell jako agresivní buran Jason Dixon. Konečně má roli, kde předvádí, čeho všeho je schopen.

Mrazivá úsměvnost

Tři billboardy kousek za Ebbingem mohou připomenout cynickou atmosféru opusů bratří Coenů, kteří mimo jiné natočili zmíněné Fargo, ale přesto to, co uvidíte, je hlavně autentický a originální Martin McDonagh. Vtipný, nepříjemný, groteskní a zábavný, přesně odměřující smutek, násilí i černý humor a udržující vás v permanentním očekávání, co šíleného jeho bizarní postavy udělají příště. Skvěle napsal a s jistotou odrežíroval brilantně zahranou noirovku, jejíž úsměvnost mrazí.