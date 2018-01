Chyba lávky. Ty staré nahradí v Krkonoších nové od studentů architektury

Na začátku byl nápad fakulty oslovit správu parku. „Krkonoše si zaslouží, aby i mostky měly nějaký přesah, nějakou uměleckou úroveň,“ vysvětlil náměstek ředitele KRNAPu Luděk Khol, proč se park rozhodl s mladými architekty spolupracovat.

Vytipováno bylo dvanáct míst, kde park výměnu lávek zvažoval. Pět z nich vybrali vedoucí fakultních ateliérů a předložili je studentům k realizaci. Tvůrčí týmy si místa pro své projekty také osobně prošly.

Nestačí umět s dlátem

„Nejde jen o to naučit adepty architektury pracovat s dlátem, pilkou či vrtačkou, ale na vlastní kůži zažít odpovědnost za rozhodnutí, co v realitě znamená čára na papíře, jak to chodí na stavbě a jak je dlouhá cesta od idey k hotovému dílu, jak je plná překážek a křižovatek a jaká je radost, když se vše podaří dovést až do cíle,“ uvádí koordinátorka projektu Hana Seho na stránkách fakulty.