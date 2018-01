Kdo ucpe trhliny ve společnosti? Finalisté Chalupeckého ceny 2018

Alžběta Bačíková, Lukáš Hofmann, Tomáš Kajánek, Kateřina Olivová a Adéla Součková. Jména, která by si měl zapamatovat každý, koho zajímá současné umění. Jeden z pětice se stane laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého určené pro české výtvarné umělce do 35 let. Na společné výstavě představí svou tvorbu na podzim, o vítězi se rozhodne v listopadu.