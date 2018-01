Paříž asi půjčí Britům tapiserii z Bayeux. Slavné dílo by tak opustilo Francii poprvé po téměř tisíci letech

Francouzský prezident Emmanuel Macron a britská premiérka Theresa Mayová oznámí na čtvrtečním britsko-francouzském summitu program výměny uměleckých děl. V jeho rámci Francie patrně do Británie zapůjčí slavnou tapiserii z Bayeux, ale nestane se tak do roku 2020, uvedl Elysejský palác. O chystaném zapůjčení jedné z nejcennějších památek středověkého umění do Británie už předtím informovala média. Tapiserie by tak opustila Francii poprvé po zhruba 950 letech.