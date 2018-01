Architekt Květoslav Přibyl buduje město na fotografiích

Jako fotografa ho nejvíce přitahuje město. Spíše než na detaily se zaměřuje na atmosféru. S fotoaparátem se dostal například ke stavbě hotelu Praha, v jeho amatérské tvorbě ho totiž ovlivnila i jeho profese architekta.

„Má rád stavební struktury a bourací stroje, jeho práce se projevuje jednak v motivech, kterými jsou člověk a dům, jednak i ve smyslu pro kompozici a prostor,“ domnívá se kurátorka výstavy a umělcova dcera Květa Přibylová.

Své fotografie publikoval Přibyl v časopisech a knihách, samostatně vystavuje ale teprve podruhé. Před jedenácti lety jeho tvorbu představila galerie v Liberci. „Nejsem moc výstavní typ, co by vystavoval každý rok,“ podotýká Přibyl. „Tohle byla taková souhra náhod, taky už jsem starý, možná i pro mě bude hezké podívat se na celek,“ dodává k aktuální výstavě v Nové síni. Jeho fotografie zde jsou – nejen pro něj – k vidění do 4. února.