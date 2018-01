Výtvarnice Pavla Malinová není piňdousmrsk

Výběr ze své současné tvorby pojmenovala třiatřicetiletá absolventka ostravské fakulty umění originálně – Piňdousmrsk. „Mám toto slovo spojené s Ostravou, tak jsme říkali lidem se špatnými názory nebo lidem, kteří dělali blbé fóry nebo blbé umění,“ vysvětlila.

I při malování ji baví dvojsmysly, mnohoznačnosti, experimenty se strukturou obrazu. Častým motivem jsou klíčové dírky, průhledy a nejrůznější otvory, které mají v divákovi vzbuzovat zvědavost. „V poslední době mě spíše zajímá, jakou v mých obrazech hledají lidé interpretaci. Když říkají, co v nich vidí oni. Já kolikrát ani sama nevím, protože maluju intuitivně,“ přiznává výtvarnice.

Nikomu nic nenutíme

Její Piňdousmrsk zůstane v galerii do 8. března. Během divadelní sezony se tu vystřídá postupně pět výstav. „Myslím, že je to zajímavé. Řada lidí by na výstavu sama o sobě nešla, ale my jim nabízíme možnost dialogu, přitom nikomu nic nenutíme. Výstava je prostě součástí foyer,“ domnívá se ředitel Národního divadla moravskoslezského Jiří Nekvasil, pod nějž scéna Divadla Antonína Dvořáka spadá.

Návštěvníci představení tam mohli poznat práce Katariny Szányiové, Hany Průchové, Martina Froulíka, Eduarda Ovčáčka nebo Jiřího Surůvky. Jejich výstavy shrnula nyní galerie také v katalogu.