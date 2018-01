Praha má epopej, Ostrava devítimetrový obraz Daniela Balabána

Plátno se na rám muselo napínat až přímo v zasedací místnosti. Zarámované už se dveřmi zpátky vynést nedá. Speciální licenční smlouva by navíc měla zabránit tomu, aby ho někdo vynést chtěl. „Kdybychom my skončili v divadle a někdo po nás by chtěl ten obraz odnést nebo přemalovat, tak by prostě nemohl,“ prozradil šéf výpravy a scénograf divadla David Bazika.

Obraz je tak podle něho v divadle umístěn navždy. Prohlédnout si ho ale mohou i kolemjdoucí – z ulice je do prosklené jednací síně vidět, navíc večer bude nasvícená.