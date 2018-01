Klip týdne: Pocta Davidu Bowiemu

Video of BOWIEMU

„Je těžké nebýt tvůj otisk,“ vzkazují olomoučtí hudebníci Davidu Bowiemu. Svoji píseň mu věnuje skupina TAK CO? Její členové se po svém vyrovnávají se smrtí britského hudebníka, která je před dvěma lety překvapila a zasáhla. David Bowie zemřel 10. ledna – jen dva dny poté, co vydal své poslední album Blackstar.

„Ta smrt mě zasáhla tak strašně silně, že jsem něco takového naposledy zažil, když mi zemřel někdo z rodiny. Nemám pro to žádný vysvětlení, ale vím, že to podobně prožívali kamarádi nebo i známí, kteří se pohybují v hudební branži. Že je to zasáhlo podobně silnou ranou,“ říká baskytarista David Hrbek, autor textu. Autorem hudby je kapelník Marcel Harvánek.