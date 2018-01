Recenze: Na Zmenšování s Mattem Damonem opravdu není nic velkého

Ponechme stranou účelovou výchozí tezi, konstatující, že „příčinou všech dnešních katastrof je přelidnění“ a jedinou humánní záchranou lidstva je, aby se scvrklo zhruba na 0,0364 % své současné hmotnosti a objemu.

Nešťourejme se v tom, zda více místa, které bude tím pádem na této planetě, je zárukou toho, že se v komunitách lidských pidižvíků, kterým stačí menší domy, menší mobily, menší tenisové rakety, menší příděly potravy atd., bude automaticky žít lépe, radostněji a luxusněji. S jistým sebezapřením a snahou být k tomuhle filmu vstřícní se tohle dá (když to zapijete kvalitní režnou) ještě spolknout.

Klíčové je, jak tenhle originální námět filmařsky přetavit do satirické sci-fi dramedy z nedaleké budoucnosti, odkud a kam vést děj, jaký mu dát smysl a kam nasměrovat pointu. Nic triviálního, řekl bych, ale jestli by to mohl někdo zvládnout, pak mistr obyčejně neobyčejných opusů, oscarový režisér a scenárista Alexander Payne (Bokovka, Děti moje).