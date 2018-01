Grammy ocení dvě královny: Queen a Tinu Turner

Anna Mae Bullocková alias Tina Turner se proslavila svým nakřáplým hlasem. K úspěchu ji vyneslo album Private Dancer, které obsahovalo hity What's Love Got To Do With It? nebo Better Good To Me. O deset let později byla ze všech rádií slyšet píseň Golden Eye, ústřední skladba stejnojmenné bondovky.

Jedno z posledních vystoupení Tiny Turner se odehrálo právě na padesátém ročníku cen Grammy v roce 2008. Tehdy přijala pozvání zpěvačky Beyoncé. Za svou kariéru posbírala „rocková babička“ 25 nominací na toto ocenění a osm zlatých gramofonů. První už v roce 1972, poslední pak před šesti lety, kdy byla uvedena do Síně slávy.