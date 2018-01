Fedor Gál diskutuje s národním socialistou i na jevišti

Podle Skočovského jsou oba názoroví oponenti velmi sečtělí a mají ucelenou představu o světě: „Zajímalo nás nejvíce téma dialogu dvou protichůdných lidí a názorů, které se střetávají. Matěj je ve svých názorech velmi radikální. Všechno se radikalizuje, vše je v dnešní době těžší. Tohle je něco, co by divadlo mělo říkat a vyhledávat. Neuralgické body společnosti, které otřásají světem. Velmi vyhraněné názory na různá témata.“

Mladý národní socialista Matěj oslovil e-mailem Gála s otázkou, za jaké hodnoty by byl ochoten evropský liberál položit svůj život. Slovenský sociolog, dokumentarista a publicista odpověděl a následovalo několikaleté dopisování, které trvá dodnes. Protagonisté se urputně a s velkým zaujetím přou o odpovědi na otázky, jež považují za klíčové pro společnost.

Dialog, byť je v případě inscenace velmi emocionální, vnímá jako možnost, jež by měla pomoci překonat společensko-politickou krizi. Zároveň podle něj mezi lidmi obrušuje třecí hrany. Za velkou výhodu považuje naprostou autenticitu textu, který tak může přímo zasáhnout diváka.

Hlavní roli Fedora Gála ztvární Pavel Hromádka. „Je to velice zajímavé. Můžu nahlédnout do jeho názorů, vnitřních trápení. Jestli si to můžu dovolit říct, uvažuji podobně,“ uvedl herec.

Několik Matějů

Matěj se podle něj ve hře postupně mění z trochu otravného chlapce v muže, který s dávkou drzosti a provokativnosti Gála oslovuje. „Z dvou lidí stojících proti sobě se postupně vyvine dialog, ve kterém se vzájemně respektují. I Matěj zestárnul, má dítě, víc mu říká téma rodina. Cítím v tom lidskou blízkost, přestože se jejich názory nezměnily,“ řekl Hromádka.