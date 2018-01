Tři sestry trpí v mužském světě. Čechov potřetí vstoupil do Arény

„Humor Čechova je vlastně strašný, nelítostný. Vychází ze smutku. Laskavost, která se hned zlomí do ironie,“ uvažuje Ivan Krejčí. „Jde o to, aby se povedlo, že to je zábavné, a zároveň, že to všechno umírá. To je těžké spojit dohromady. A to je na tom velké, specifický jazyk, jak vyjádřit zmarněný život,“ pokračuje režisér.

„Hra je o ženách v mužském světě. Muži vytvářejí prostor pro ženy a není to moc útěšné. Tři sestry jsou možná nejtvrdší z Čechovových her, je o konci času, o úplném zániku, není tam už žádný horizont, ke kterému by se dalo směřovat. Svět, kterému jsme rozuměli, odchází, něco se na nás valí, nevíme přesně co a nevíme, jak na to reagovat,“ dodal Krejčí.

Žít se musí

Hra Tři sestry z roku 1901 patří k nejhranějším titulům moderního dramatu. Tři dcery zesnulého generála Prozorova žijí v provinčním městečku se svým bratrem Andrejem a posléze i s jeho rodinou a vzpomínají na šťastné chvíle strávené v Moskvě, do které se chtějí vrátit.