Where Are We Now? Poslední „pětiletka“ Davida Bowieho v dokumentu

Na poslední turné se Bowie vypravil v roce 2003, od té doby si fanoušci kladli otázku, kam zmizel. Odpovědi se dočkali o deset let později na singlu Where Are We Now? (Kde jsme teď my?). Předznamenal desku The Next Day, jež vyšla jedenáct let od Bowieho poslední nahrávky.

Album vznikalo tajně. Jeho natáčení popisují Bowieho spolupracovníci v dokumentu režiséra Francise Whatelyho. Ten už v roce 2013 uvedl snímek, v němž také Bowieho sledoval pět let.