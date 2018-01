Který je ten pravý? Vyberte českého interpreta pro soutěž Eurovize

Debbi , vlastním jménem Deborah Kahlová, je také objevem soutěže talentů. Singl z jejího první alba Touch the Sun obdržel Cenu Anděl za nejlepší píseň roku 2011. Následovala alba Love, Logic & Will (2013) a Break (2017).

Mikolas Josef si vyzkoušel pouliční hraní v evropských městech, v roce 2015 nahrál na vlastní náklady debutovou píseň Hands Bloody. Úspěch mu přinesly i následující skladby Free a Believe. Do národního kola se přihlásil s autorskou skladbou Lie To Me.