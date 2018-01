To je život. Manželské etudy pokračují po 35 letech, opět na ČT

Páry, které se chtějí vzít, si v roce 1980 vybrala Helena Třeštíková náhodně na matrice. Nenapadlo by ji prý tehdy, že se z natáčení stane její celoživotní projekt. „Určitě na začátku netušili, co je čeká, a já také ne,“ přiznává.

Postupně si uvědomovala, že zaznamenává nejen osud jedné rodiny, ale také jistou výpověď o dané době. „Napadlo mě to vlastně už v osmdesátých letech a s odstupem času si to uvědomuji víc a víc, takže se víc a víc zaměřuji na to, že Manželské etudy jsou i kronika doby. Život se skládá z velkých dějin, o nichž referují média, a pak jsou ty malé dějiny, naše malé, intimní životy. Na ty se zaměřit, to je můj cíl,“ shrnuje Třeštíková.