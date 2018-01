Klip týdne: Judas Priest se vrací na scénu

Profil Judas Priest

Judas Priest je anglická heavymetalová skupina zformovaná v roce 1969 v anglickém Birminghamu.

První album Judas Priest s názvem Rocka Rolla vyšlo v roce 1974 a od doby vydání alba Stained Class v roce 1978 se skupina Judas Priest stále drží na metalové špičce. V následujících letech Judas Priest nahráli mnoho dalších alb jako British Steel, Screaming for Vengeance či Turbo. Z několika desítek singlů vyniká například Breaking the Law či Painkiller. Skupina sehrála významnou úlohu také v tom, že vytvořila typickou metalovou módu, Rob Halford poprvé předvedl kožené oblečení, cvočky, pyramidy atd. Inspiraci hledal v gay klubech, což byla reakce na zvýšení popularity punkové módy a vzhled glamrockových hudebníků, jako je například skupina Kiss nebo Alice Cooper. Halford byl též jedním z prvních hudebníků tohoto žánru, jenž otevřeně přiznal svou homosexualitu. Učinil tak v rozhovoru pro hudební stanici MTV v roce 1998.



Současná sestava:

Ian Hill – baskytara, doprovodné vokály (1969–dosud)

Rob Halford – zpěv (1973–1992, 2003–dosud)

Richie Faulkner – kytara (2011–dosud)

Glenn Tipton – kytary, klávesy, syntezátor, doprovodné vokály (1974–dosud)

Scott Travis – bicí, perkuse (1989–dosud)



Diskografie:

Rocka Rolla (1974)

Sad Wings of Destiny (1976)

Sin After Sin (1977)

Stained Class (1978)

Killing Machine/Hell Bent for Leather (1978)

British Steel (1980)

Point of Entry (1981)

Screaming for Vengeance (1982)

Defenders of the Faith (1984)

Turbo (1986)

Ram It Down (1988)

Painkiller (1990)

Jugulator (1997)

Demolition (2001)

Angel of Retribution (2005)

Nostradamus (2008)

Redeemer of Souls (2014)

Firepower (2018)



