Státní opera slaví svých 130 let zavřená. Krásnou stavbu svírá magistrála

Češi si vybudovali Národní divadlo v roce 1883, pražští Němci, významná, bohatá a uměnímilovná komunita, postavili svůj operní stánek o pět let později. Nové německé divadlo zahájilo provoz v jedné z nejkrásnějších divadelních staveb v Evropě před 130 lety, 5. ledna 1888. Státní opera, kde od roku 1992 dvacet let působil samostatný soubor, je nyní součástí Národního divadla. Probíhá zde rekonstrukce, která by měla skončit příští rok.