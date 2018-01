10 knižních tipů na pololetí: Novinky Rushdieho, Nabokova nebo Rowlingové

Vladimir Nabokov: Skutečný život Sebastiana Knighta

Vladimir Nabokov před bolševiky uprchl do Německa a před nacisty do Spojených států. Mezitím navštívil také Paříž, kde mimo jiné napsal svou první knihu v angličtině. Životopis fiktivního anglického spisovatele s ruskými kořeny Sebastiana Knighta, který sepsal jeho nevlastní bratr, se mnohdy podobá příběhu s prvky detektivky.

Ironický a mnohovrstevný text o osudu hlavního hrdiny se na mnoha místech zřetelně protíná s Nabokovovým životním příběhem. Dotýká se i jeho tématu sporu kulturních identit – přestože se Knight touží stát Angličanem, nakonec miluje a umírá jako Rus. Knihu vydá nakladatelství Paseka v lednu.

Marek Šindelka: Svatá Barbora

Dvojnásobný držitel cen Magnesia Litera se tentokrát představí jako autor komiksu. Novinka Svatá Barbora se vrací k takzvané kuřimské kauze – případu týraných dětí, který se v roce 2007 dočkal značné pozornosti českých i zahraničních médií. Přestože v kauze figurovaly tři děti, komiks se soustředí pouze na příběh holčičky Aničky, ze které se záhy vyklubala dospělá žena Barbora Škrlová. Ta se měsíc od odhalení případu objevila na ambasádě v Dánsku a poté se po ní opět slehla zem. Šindelka na dvousetstránkovém grafickém románu pracoval se scenáristou a výtvarníkem Vojtěchem Maškem a kreslířem Markem Pokorným. V únoru jej vydává nakladatelství Lipnik.

Radim Marada: Co je nového v sociologii

Na otázku „co je nového ve společnosti“ odpovídají novináři, zvědaví sousedé nebo sociologové. Poslední jmenovaní se během 20. století snažili vysvětlit třídy, elity či problémy měst. Co však tyto velké teorie říkají o nás? „Žijeme v době, ve které se často skloňují slova krize a rozpad společnosti. Je zřejmé, že dnes nám klíče k vlastní identitě poskytují drobnější věci – například taková molekula adrenalinu. Ten se stal biochemickou celebritou, pojítkem kmenů těch, kteří vyhledávají extrémní zážitky a jdou za hranu všednosti,“ odpovídá autor knihy Radim Marada, působící na katedře sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Publikace dále odpovídá například na tyto otázky: Jak dnešní sociologie zkoumá podobné kulturní fenomény? Co se můžeme dozvědět o společnosti díky studiu materiality či sítí? Kniha Co je nového v sociologii vyjde v březnu v nakladatelství Nová beseda.

Åsne Seierstadová: Dvě sestry

Åsne Seierstadová, norská autorka, která napsala dokumentární román o teroristovi Andersu Breivikovi, přichází s novou knihou. Dvě sestry, Norky somálského původu, devatenáctiletá Ayan a šestnáctiletá Leila, žijí se svou rodinou v Oslu, dokud jednoho dne nezmizí v síti teroristické organizace ISIS.

Kniha je hloubkovou sondou pod povrch života dvou děvčat, která ve svých životech vykonala zásadní rozhodnutí bojovat. Proč se zradikalizovala a jaký to má vliv na jejich rodinu a nejbližší okolí? Åsne Seierstadová se ptá jejich rodičů i přátel, protože chce dívkám porozumět. A velmi dobře ví, že odpověď vůbec nemusí být příjemná. Dvě sestry vycházejí v překladu Kateřiny Krištůfkové, překladatelky knih Joa Nesbøho, na konci dubna v nakladatelství reportážní literatury Absynt.

Petra Dvořáková: Dědina

Autorka do povědomí čtenářů vstoupila knihou rozhovorů o deziluzích náboženské víry Proměněné sny, za kterou obdržela cenu Magnesia Litera. Pozornost si získaly i její další tituly Já jsem hlad – příběh o zápasu s mentální anorexií, hledání, cestě a návratu k ženské duši a Sítě, příběhy (ne)sebevědomí. Jejím nejnovějším počinem je lehce humorný příběh jedné současné vesnice Dědina.

Kniha popisuje běžný až stereotypní život na vesnici a řeší lidské vztahy a otázky. Před čtenářem se tak odkrývá venkovské hemžení v nepřikrášlené nahotě. Přirozená fyzická blízkost hrdinů, jejich společná práce, jejich touha po lepším živobytí až vypočítavost jsou zdrojem věčných neshod i svázanosti a také marné snahy vyléčit minulé rány. Tragikomický příběh vyprávěný očima obyvatel vesnice vyjde v nakladatelství Host v dubnu.

Salman Rushdie: Zlatý dům

Indicko-britský spisovatel Salman Rushdie nedávno vydal svůj nejnovější román Zlatý dům. Pro mnohé kontroverzní spisovatel v něm reaguje na proměny americké společnosti v posledních deseti letech. Příběh, který rámuje vláda Baracka Obamy a volba nového prezidenta, vypráví o životě záhadného magnáta Nera Zlatého a jeho tří synů. Jedním z těch, kdo se touží o Nerovi dozvědět víc, je i vypravěč románu, mladý filmař René, kterého láká myšlenka natočit o rodině hlavního hrdiny a jejích osudech polodokumentární film.

Rozporuplné přijetí vyvolaly téměř všechny postavy. Například prezidentští kandidáti jsou komiksoví hrdinové Batwoman a Joker bojující o místo ve Washingtonu – nápadně tak připomínají Hilary Clintonovou a Donalda Trumpa. „Současný prezident se v té knize musel objevit, stejně jako se objevil v našich životech, když začal dělat kampaň. Zabral veškerý prostor, vysál vzduch z místností a já jsem si řekl, že to prostě nemůžu ignorovat. Když chcete napsat román o současnosti, tak na ni musíte reagovat,“ vysvětluje Rushdie. Kromě politiky píše hlavně o světě, který přestal dávat smysl. Lidé si v něm nerozumí a ztrácejí vlastní identitu, pro kterou Rushdie vytvořil v knize i vlastní ministerstvo. Jeho román vyjde v květnu v Pasece.

Andy Weir: Artemis

Americký spisovatel Andy Weir je známý svým debutovým sci-fi románem Marťan. Knihu si autor původně vydal sám, následně práva k ní koupilo jedno z největších světových nakladatelství Crown Publishing. Po mezinárodním úspěchu a filmové adaptaci s Mattem Damonem přichází Weir s druhým románem, tentokrát je hlavní postavou žena na Měsíci.

Kriminálnice Jazz Bashara žije totiž ve městě Artemis – v prvním a zároveň jediném na Měsíci. Život v něm je těžký, proto Jazz občas pašuje neškodný kontraband, čímž si vydělává na své dluhy a nájemné, které z platu vrátné sotva pokryje. Všechno se mění ve chvíli, kdy Jazz dostane šanci za lukrativní odměnu provést dokonalý zločin. Kývnutím na nabídku se však dostává do konspirace pro ovládání samotné Artemis. Knihu vydá v květnu nakladatelství Knižní klub.

Francesca Cavalloová, Elena Favilliová: Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky

Populárně naučných knih pro děti o životě žen není mnoho. Proto se to autorky Elena Favilliová a Francesca Cavalloová rozhodly napravit. Před dvěma lety požádaly o pomoc veřejnost, která mohla přispívat na crowdfundingové platformě Kickstarter. Z původně žádaných 40 tisíc dolarů se stalo úctyhodných 675 tisíc a z knihy o příbězích pozoruhodných žen se stal bestseller.

Publikace shrnuje sto životních osudů narušujících stereotypy, sto vědkyň, sportovkyň, umělkyň a dalších osobností nesmazatelně zapsaných do historie. Medailonky doprovázejí celostránkové portréty od šedesáti výtvarnic z celého světa. Kniha ale není určená jen dívkám – i chlapci se z ní mohou spoustu naučit. Jak říkají autorky, dětem, které si budou číst příběhy pozoruhodných žen, se zaručeně budou zdát velké a inspirativní sny. Vydává v květnu nakladatelství Albatros.

Chimamanda Ngozi Adichieová: Feminismus pro každého

Za slovem feminismus se až příliš často skrývají různé stereotypy. Nemůže si najít chlapa, chce jen víc peněz, je ošklivá. Přesně takovou zkušenost má i nigerijská bestselleristka Chimamanda Ngozi Adichieová, autorka knihy Amerikána, ve které částečně čerpá ze svého života imigrantky v Americe. Kdykoliv se jako dítě i teenagerka pokusila nahlas říct svůj názor nebo jednat samostatně, hned to prý schytala.

Adichieová se v eseji vyrovnává s feminismem a obhajuje jej. Feminismus pro ni není bojem za ženská práva, ale snahou o lepší svět pro všechny. Do pravidel každodennosti jsou totiž kromě toho, co smí žena, vepsány povinnosti mužů. Tvrdí, že všichni se tak krčí v klecích vlastního genderu a výsledkem je často nešťastný svět. Feminismus nechápe jako cestu boje, ale je možností sblížení. Esej vychází v nakladatelství Host v květnu.

J. K. Rowlingová: Harry Potter – Cesta dějinami magie

Kouzelnický svět Harryho Pottera v roce 2017 oslavil své 20. výročí. Při této příležitosti vznikla velká výstava v Britské národní knihovně, která potrvá do konce února. Mudlové, tedy lidé bez kouzelnické moci, mohou díky výstavě nahlédnout do Školy čar a kouzel v Bradavicích, která jim je jinak nepřístupná. Prohlédnout si mohou třeba první obrázek bradavické školy, který načrtla sama Rowlingová, nebo autorčin ručně psaný seznam učitelů a předmětů ve vzdělávacím ústavu pro kouzelníky.

Pro ty, kteří se na výstavu nedostanou, je připravena plně ilustrovaná publikace Cesta dějinami magie. Kniha je průvodcem bradavickými školními osnovami mapující nespočet témat včetně péče o kouzelnické tvory, bylinkářství či obrany proti černé magii. Obsahuje artefakty ze sbírek Britské knihovny, dosud nepublikované skici i faksimile rukopisů J. K. Rowlingové a ilustrace Jima Kaye. V květnu vyjde v nakladatelství Albatros.