Plečnikův kostel získá nový oltář, ztratil však podporu na cestě do UNESCO

Jedna z nejpozoruhodnějších sakrálních památek v Praze byla dostavěna v roce 1932. Mimo jiné je výjimečná širokou hlavní věží s rozměrnými hodinami, které jsou s průměrem téměř 7,5 metru největší svého druhu v Česku.

Bílá polokoule

Plečnik stavbu navrhl do nejmenších detailů, včetně interiéru. Po návratu do rodné Lublaně po něm práce na vnitřku kostela převzal Otto Rothmayer. Oltář, jenž bude nahrazen, vytvořil Tomáš Černoušek na počátku devadesátých let minulého století.

„Byl koncipován jako určité provizorium s tím, že pokud se místo liturgicky osvědčí, nechť je později nahrazen oltářem stabilním,“ uvedl farář z tohoto kostela Jan Houkal. Podle jeho ujištění všechny prvky pocházející od Plečnika budou při výměně zachovány, týká se to především presbytáře, tedy prostoru kolem hlavního oltáře.

Nový bude mít podobu bílé polokoule na malé podestě. Takové řešení umožní znovu odkrýt světelné průhledy do krypty, které jsou nyní zakryty pódiem. Na nový oltář farnost nevypisovala výběrové řízení, ale rovnou oslovila Josefa Pleskota, který je v posledních letech ceněn především za revitalizaci průmyslového areálu Vítkovických železáren.