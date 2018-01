Neklid i zakotvení. Jubilanti Hollaru oslavují výstavou

Do dvacítky letošních jubilantů Hollaru patří i Bedřich Kocman, který oslavuje čtyřicetiny, o deset let starší Martin Velíšek, nebo Eduard Ovčáček a dlouholetý předseda Hollaru Vladimír Suchánek – oběma je letos pětaosmdesát let. Nejstaršími letošními jubilanty jsou Květa Pacovská a Jindřich Kovařík, na které čeká devadesátka.

Každoroční výstava jubilantů Hollaru má podle kurátorky aspekty všech podobně koncipovaných skupinových výstav. „Vedle klasického, spíše ilustrativního pojetí grafiky se tak uplatňuje i projev rozmáchlejší, rozměrem a založením monumentálnější,“ konstatovala Alena Laufrová.

„Typické je, že chuť a odvaha odkrývat a rozšiřovat možnosti grafického umění nesouvisí s věkem umělce. Jsou grafici neklidu a neustálého hledání a grafici zakotvení v poctivé jednotě jednoho výtvarného postoje, grafici rozkročení ve více médiích a polohách a grafici věrní jedné technice,“ uvedla dále kurátorka.