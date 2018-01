Filmová upoutávka týdne: Přečtěte si Freuda. Švankmajer představuje Hmyz

Autor filmů Něco z Alenky, Spiklenci slasti nebo Šílení uvedl poslední titul s názvem Přežít svůj život před osmi lety. Financovat další projekt mu pomohla i crowdfundingová kampaň. Vypráví o divadelních ochotnících, kteří na malém městě zkoušejí drama Ze života hmyzu. Během zkoušky se jejich vlastní životy prolnou s osudy postav této hry, v níž se hmyz chová jako lidé a lidé jako hmyz.

„Prostě jsem napsal scénář, tak jak to ze mne lezlo, na jeden zátah, jako se píší automatické texty. Bez racionální nebo morální kontroly. Jen tak se vyvarujete mesianistickému pokušení velkých umělců lidstvo napravovat, vylepšovat, poučovat, varovat a podobně. Nejde to. Přečtěte si Freuda. Jedinou adekvátní a smysluplnou odpovědí na surovost života je cynismus fantazie, jak by řekl jeden český prokletý básník,“ píše Švankmajer v úvodním slově ke svému filmu.