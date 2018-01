50 + 9 rovná se 10 zajímavých výstav počátku roku

Jeden z vystavujících umělců, David Vávra, si závod dokonce sám zaběhl: „Zažil jsem to na vlastní kůži. Několikrát. A pokaždé je to jako poprvé, něco těžko popsatelného… být součástí podivného obrovitého organismu, který se dává do pohybu ve vlnách a pak se různě natahuje, trhá a zase spojuje a někdy atomizuje.“ Kdy a kde: Oblastní galerie v Liberci, od 18. ledna do 29. dubna.

Koňský balet

Z kroměřížského zámku přímo do Arcidiecézního muzea Olomouc se stěhuje výstava Koně v piškotech. Připomene velikost a krásu slavností na císařském dvoře Leopolda I. (1640–1705), včetně unikátního koňského baletu, kterým oslavil svou svatbu se španělskou princeznou Markétou.