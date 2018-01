Zázrační hoši mluví konečně i česky

„Chabon je jeden z největších stylistů současné anglicky psané literatury. Píše velice složitým, komplexním, ale zároveň čtivým stylem. Dokáže snoubit vysoké s nízkým, přizpůsobit svůj styl čtenáři, a zároveň ho naládovat všemožnými významy, ekvilibristikou,“ popisuje redaktor nakladatelství Argo Petr Onufer, co podle něho stojí za Chabonovým úspěchem u čtenářů i u kritiky.

Když v roce 2000 tehdy sedmatřicetiletý spisovatel vydal román Úžasná dobrodružství Kavaliera a Claye (do češtiny byl přeložen o čtyři roky později), za nějž získal Pulitzerovu cenu, měl už za sebou několik povídkových sbírek a také dva romány.

Nejen autobiografický

Ten z poloviny devadesátých let - Wonder Boys - považují někteří kritici dokonce za Chabonovo dosud nejlepší dílo, upozorňuje Petr Onufer. Přesto přes dvacet let zůstával román stranou pozornosti českých nakladatelů.

Hlavním hrdinou Zázračných hochů je profesor tvůrčího psaní Grady Tripp, bojující s krizí středního věku i s románem, který se mu nedaří dokončit. Příběh je tak do jisté míry autobiografický. „Chabon se vypisuje ze svých problémů při psaní své třetí knihy poté, co ohromně uspěl se svými dvěma prvními pracemi. Ale do hry vstupují i ostatní věci, není to jenom Chabonův životní příběh,“ upozorňuje Onufer.