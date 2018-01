Hlavně odvahu! Osobnosti přejí kultuře do roku 2018

video Osobnosti přejí kultuře do roku 2018

Hana Vagnerová, herečka

Přála bych jí hodně odvahy, hodně odvážných tvůrců, aby se nebála zkoušet nové věci, bořit hranice a objevovat cesty, které jsou nové.

Petr Janda, hudebník

Kultura je na tom nejlíp, když ji nikdo nehlídá, nikdo jí moc nepomáhá. Kultura byla vždycky zvyklá žít ze své podstaty, a pokud se někam sypou peníze, a někam ne, tak z toho stejně nic není. Myslím si, že kultura si zaslouží být svobodná a nezávislá – a také bych jí přál, aby to tak bylo.

David Ondříček, režisér a producent

České kultuře bych popřál především zajímavé osobnosti. Aby se tu objevili tvůrci, kteří posunou českou kulturu zase o krok dál.

Jiří Fajt, generální ředitel Národní galerie

Přeji české kultuře, aby nezažívala cenzurní zásahy stran politické moci, aby měla dostatečně svobodný prostor k tomu, aby se mohla vyjadřovat a aby mohla diskutovat s veřejností.

Martin Finger, herec

Přál bych jí, aby byla moudrá, vtipná a hlavně aby se nebála, aby každý nositel své branže a svého úhlu pohledu byl odvážný a neohlížel se doprava ani doleva, nepodbízel se čemukoli a vyjadřoval to, co on chce vyjádřit.

Helena Třeštíková, režisérka

Přála bych české kultuře, aby byla vnímána jako velmi podstatná složka naší národní identity a aby se nestávala popelkou při úvahách o financích, aby se konečně podařilo získat jedno procento z rozpočtu na kulturu. Aby kultura žila. Protože to je něco, čím se jako národ můžeme reprezentovat.