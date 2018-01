Nový rok přivítaly koncerty v Praze i Brně. Poslechněte si program České filharmonie

Poslechněte si záznam Novoročního koncertu České filharmonie (do 15. ledna):

Brno: méně prostoru, více koncertů

V Brně tradice novoročních koncertů sahá až do druhé poloviny 19. století. Ten letošní doplnila tamní filharmonie podtitulem Pozdrav z Vídně do světa – publikum se přes Straussův vídeňský valčík přeneslo do hudby Mahlera, Berlioze nebo Bernsteina. Taktovky se ujal německý dirigent Caspar Richter.

Z důvodu rekonstrukce Janáčkova divadla ale musel orchestr hrát v provizorních a menších prostorech Kulturního centra Babylon. Stísněnější prostory umělcům nevadily, jsou totiž spojeny s historií Filharmonie Brno – přesně před 62 lety tam odehrála svůj první koncert.

Nezvyklé bylo letos i obsazení orchestru, polovina hudebníků totiž v té době koncertovala v Číně.

Do opraveného Janáčkova divadla by se filharmonie měla vrátit nejdříve za tři roky. Novoroční koncert si ale posluchači mohou zopakovat už za dva dny. Aby brněnští filharmonici vyvážili menší kapacitu sálu, hrají ho letos dvakrát – podruhé 4. ledna.