Klipy roku 2017: Pět největších odchodů do hudebního nebe

Video of Klip týdne: Linkin Park / One More Light

Asi nejvíc šokovala svět smrt zpěváka skupiny Linkin Park Chestera Benningtona. Ten nezvládl svůj boj s depresemi a ve věku jednačtyřiceti let se oběsil ve svém domě v Los Angeles. Po jeho úmrtí kolegové z kapely vydali emotivní video ke skladbě One More Light z jejich posledního stejnojmenného alba složené ze záběrů z koncertů a zákulisí. Za tři měsíce od vydání jej zhlédlo na YouTube bezmála 65,5 milionu lidí. O několik měsíců dříve zvolil stejný způsob odchodu ze světa Chesterův kolega a přítel, skladatel a zpěvák Chris Cornell (Audioslave, Soundgarden). Stejně jako Bennington i on trpěl depresemi. Ještě smutnější na celém příběhu je fakt, že Bennington si jako datum svého odchodu ze světa zvolil den Cornellových nedožitých třiapadesátin. Zpěvákovou poslední písní je skladba The Promise, kterou složil pro stejnojmenný film. Výtěžek z jejího prodeje pak jde na konto Chris & Vicky Cornell Foundation, která pomáhá dětem v nouzi.

Video of Chris Cornell - The Promise (Official Video)

Ve věku šedesáti šesti let zemřel americký hudebník a frontman kapely The Heartbreakers Tom Petty. Ten byl po zástavě srdce hospitalizován v losangelské nemocnici. Jeho rodina jej následně nechala odpojit od přístrojů. Zpěvák prodal celosvětově více než osmdesát milionů alb a v roce 2002 byl uveden do Rokenrolové síně slávy. Připomeňme si jej jeho skvělou skladbou o pomíjivosti muzikatské slávy Into The Great Wide Open.

Video of Tom Petty And The Heartbreakers - Into The Great Wide Open

Do hudebního nebe odešla též jedna z největších legend vůbec – průkopník rokenrolu Chuck Berry. Americkému zpěvákovi a skladateli, autoru hitů jako Johnny B. Goode nebo Sweet Little Sixteen, bylo úctyhodných devadesát let. Berry, jenž zásadním způsobem ovlivnil tvorbu takových veličin jako Beatles nebo Rolling Stones a jehož hudba se dostala i do vesmíru na palubě sond Voyager, se ve svém rodném St. Louis dočkal i vlastní sochy. Připomeňme si ho skladbou Big Boys z jeho posmrtné desky Chuck, jež byla původně plánována jako pocta k jeho devadesátinám.

Video of Chuck Berry - Big Boys

Pětici uzavřeme na domácí scéně. Ve věku pětašedesáti let zemřela na jaře tohoto roku Věra Špinarová. Po zástavě srdce, již utrpěla při koncertu v Čáslavi, ji převezli do pražské motolské nemocnice, kde ale přes veškerou snahu lékařů nakonec svůj boj prohrála. Zpěvačka s nezaměnitelným hlasem se na české hudební scéně pohybovala půlstoletí. Na vrcholu slávy byla v 70. a 80. letech a mezi její nejznámější skladby patřily Bílá Jawa 250, Já mám ráda boogie, Raketou na Mars či Jednoho dne se vrátíš, kterou si její fenomenální hlasový rozsah připomeňme.