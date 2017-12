KVÍZ: Přiznejte barvu. Co víte o kultuře roku 2017?

Někdo kvůli české kultuře vidí rudě, jiný ji vnímá černě a jsou i tací, co si ji lakují narůžovo. K ilustraci této věty nám posloužil tank, který připomínal osvobození Prahy Rudou armádou, než ho David Černý natřel růžově. Letos stál v Brně jako upoutávka na výstavu Kmeny 90 a my pomyslným výstřelem z něj zahajujeme kvízový neobjektivní výběr z tuzemského kulturního dění roku 2017. Ať už si své znalosti malujete jakkoli, pusťte se do něj, ostatně na konci přiznáte barvu. Za správnou odpověď si připisujte po bodu.