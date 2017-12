Co vše už ušel Jakub Noha? Písničkář koncertuje na osmi albech

Tímto počinem navázalo vydavatelství Indies Scope na loňské rozsáhlé ohlédnutí za dílem písničkáře Oldřicha Janoty. „Přemýšlel jsem, kdo by si takový retrospektivní box zasloužil. A zjistil jsem, že Merta, Hutka nebo Třešňák mají všechno vydané, tak jsem posbíral koncertní nahrávky Nohy,“ podotkl majitel Indies Scope Milan Páleš.

Jakub Noha s vlastním písničkovým repertoárem vystupuje od poloviny sedmdesátých let, koncertoval v různých sestavách a s různými hosty, včetně svého bratra Jana Nohy. „Klíčovou záležitostí byl na začátku osmdesátých let Folkový kolotoč v Ostravě, kdy se podařilo prorazit do povědomí diváctva, hrálo se po klubech, má tvorba by bez toho asi nebyla taková, jaká je,“ přiznává Noha.