Recenze: Verdi v cirkuse. Olomoucká klauniáda Ernanimu sluší

Cirkusácké pojetí logicky určuje herecké vedení sólistů a sboristů. Dojem z choreografie a pohybového projevu účinkujících je však i přesto rozpačitý, některé etudy vypadají vyloženě nepřirozeně. Třeba scéna v druhém jednání, kdy si zbojník Ernani a jeho milenka Elvíra padnou do náruče, v objetí se skácí k zemi, a ještě odválí dva sudy. Podobných jalových chvil představení přináší bohužel vícero.

Štaubertová předvedla ale i velmi dobré režijní nápady. Fyzicky na diváka působí postava trpitelky Elvíry, do které neustále někdo strká, vláčí ji, drží nebo zavírá. Scéna, při níž král Elvíře po obličeji rozpatlá čokoládu, je nádherně obscénní. Nápadité je také losování nosů z rakve či akt podání ruky při uzavření spojenectví mezi Ernanim a Silvou. Imponují i pohříchu nepříliš časté proměny scény.

Připravený orchestr

Orchestr byl na Verdiho připravený, jen žestě nehrály vždy stoprocentně čistě, třeba fanfárka při příchodu krále v třetím jednání nepříjemně distonovala. Na začátku představení a po přestávce byly slyšet i rytmické nepřesnosti a nejednotnost hráčů, ale vše si brzy „sedlo“.

Dirigent a šéf olomoucké opery Miloslav Oswald muziku pěkně probarvil, někdy by mohla znít tanečněji, „italštěji“. Větší pozornost by mohl věnovat i práci s načasováním, třeba by pak dramatičtěji vyzněl závěr díla.

Dobře secvičené a soudržné byly ansámbly, na čemž nese zásluhu sbormistryně Lubomíra Hellová. Nestrojený, nevyumělkovaný tón zní především z hlasů jejích svěřenkyň, muži výrazově a kultivací trochu zaostávají. Při premiéře se dopouštěli občasných nepřesností.