Úspěšnou českou pohádku tvoří hodně humoru a dobří herci, říká režisér Strach

Humor, podruhé opět humor a potřetí humor s dobrým hereckým obsazením. Takové jsou základní ingredience, které patří do úspěšné české pohádky, řekl v pořadu Interview ČT24 režisér Jiří Strach. A když je toto vše zasněženo, tak je to ještě nadhodnota navíc, dodal. Nakolik to jeho pohádky splňují, už kladně posoudili mnozí diváci v kinech a v televizi. Znovu si to mohou ověřit dnes na ČT1, kdy večer poběží pohádka Anděl Páně. Zítra pak bude mít štědrovečerní televizní premiéru Anděl Páně 2. V pořadu hovořil režisér také o tom, jak to (ne)bude s třetím dílem.