Recenze: Osamělost komiksových hrdinů je směšně dojemná

Ani komiksový hrdina to nemá v současném světě lehké. Ba dokonce je to horší než za vlastně idylických dob minulých. Tehdy byl svět přehledně rozdělen na dobro a zlo, stačilo se jen rozhodnout, za kterou z těch dvou částí se postavit, a bez odkladu vyrazit do boje. Dnes se moc mudruje, přichází únava z nikdy nekončící služby, ze stereotypu, z nenaplněnosti a také (ale to je tajné) z vlastní nedokonalosti.