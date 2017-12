Recenze: Poctě Jaroslavu Ježkovi tak trochu ubližují Voskovec s Werichem

Výrazně omlazený ansámbl Ypsilonky se chopil realizace poslední hry energicky, s vervou, nadšením a řemeslnou vybaveností. Je evidentní, že skečový půdorys, prokládaný písněmi více či méně známými, jim vyhovuje. Zpívají, tančí, hrají na hudební nástroje, jenom herecká složka je trochu zrazuje. Není to ale až taková chyba herců samotných. Problémem totiž je, že nemají příliš co hrát.

Autor scénáře a také režisér Jan Schmid si jako dramatickou osu představení vybral ne příliš povedenou hru Voskovce a Wericha Don Juan and comp. Počin je to jistě zajímavý, nikoli však nosný. Hra sama o sobě není příliš vtipná a herecký kolektiv tento handicap nepřekonal. V jinak povedeném celku působí tato základní složka spíše jako vynucené zlo.

Vítězí hudba, zpěv, improvizace

Přitom ve chvílích, kdy se inscenace odkloní od interpretace hry a ke slovu se dostanou další revuální atributy, tedy hudba, zpěv, tanec (choreografie Jan Onder) či nepředvídaná improvizace, srší z jeviště energie, švih a zábava v tom nejlepším smyslu slova.

Na tomto poli je Ypsilonka neporazitelná, nota bene, když si pohrává s Ježkovou melodičností a texty V + W. Nápadité a citlivé pěvecké a hudební nastudování, které je, jak jinak v tomto divadle, dílem Miroslava Kořínka, je přední devizou představení. Muzikantskou lahůdku pak z něj činí několikeré vystoupení klavírního koncertního mistra Tomáše Víška, který se dílem Jaroslava Ježka programově léta zabývá.

Možná, kdyby se povedlo komplikovaný název zjednodušit „jen“ na Poctu Jaroslavu Ježkovi, nebylo by představení vůbec co vytknout. Nicméně, ten kdo má rád tvorbu Jaroslava Ježka a Voskovce a Wericha s přídechem ypsilonovské poetiky, neměl by si nechat toto představení ujít.