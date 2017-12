Navzdory podvodu v Hradci Králové znějí nové varhany. Pomohla Soňa Červená

„Co mě k tomu vedlo? To, že varhany budou stát v Hradci a že by to určitě mého dědečka Václava Červeného, který byl Hradečák, velký vlastenec a sponzor města, těšilo. Proto i mě těší, že vznikly. Takže varhany jsou vlastně takovou rodinnou záležitostí,“ uvedla Soňa Červená.

Nové varhany v sále Filharmonie Hradec Králové se před publikem poprvé rozezněly ve středu. Prezentace a křtu nového nástroje z dílny Roberta Ponči z Krnova se zúčastnily desítky pozvaných hostů.

Výroba varhan a instalace vyšly na zhruba 14,5 milionu korun. Přispělo město, kraj, ministerstvo kultury, Nadační fond Varhany pro Filharmonii Hradec Králové, řada drobných dárců i sama operní pěvkyně.