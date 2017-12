Recenze: Svou vinu jsem naladil co možná nejhlouběji

Na rozdíl od vítězných titulů posledních let, jež působily víceméně rozpačitě, je Ladič knihou, kterou lze označit za zralou. Výrazně neskřípe ve stavbě příběhu ani stylisticky.

Cena Knižního klubu vybírá z dosud nepublikovaných rukopisů, získávají ji často prozaické debuty, ač to není podmínkou. Šedesátiletá Anna Vovsová je dosud autorkou jen knižního příběhu Josef a Ly, který zpracovala také pro televizní seriál.

Jako noty

Scenáristická zkušenost, byť nijak přebohatá (Vovsová napsala jediný celovečerní scénář, a to v polovině devadesátých let ke snímku Hrad z písku), se zřejmě odráží i ve způsobu autorčina vyprávění. Na dvou stech stránkách vytvořila od začátku do konce sevřený příběh, s přesvědčivě rozvíjenými charaktery postav, kde málokterá věta padne vedle.

Nejen název odkazuje k hudbě, s hudbou má něco do činění téměř každý z hrdinů. A stejně jako noty v notovém zápise, i v knize se jednotlivé postavy propojují v soudržný celek, přestože má každá svoji linku. Ty od sebe Vovsová nijak polopaticky neodděluje (kniha není členěna žádnými kapitolami nebo nadpisy), takže čtenář se může zpočátku cítit trochu zmaten, než si osvojí, kdo je kdo, a zvykne si, že jednotlivé příběhy hrdinů jsou vyprávěny střídavě.

Vina místo nostalgie

Do života postav čtenář vstupuje v okamžiku příjezdu emigranta Ivana do rodné Prahy, z níž utekl za hranice spolu s matkou ještě jako dítě – a postavy opouští ve chvíli, kdy z města odjíždí i Ivan. Přestože začátek a konec jeho návštěvy od sebe dělí jen pár dní, z toho, co v úvodu vypadá (pro Ivana i čtenáře) jako nostalgický návrat do dětství, se vyvine příběh o vztahových obětech, vině a trestu.