Je to sen nebo apatie? V Klicperově divadle balancují mezi Shakespearem a probuzením

Pacienti nemocnice jsou dlouhé roky ve stavu, kdy nevnímají okolní svět. A podobně jako Shakespeare hledá lék na lásku, doktor Pukmen věří, že najde způsob, jak apatické pacienty alespoň na jednu noc probudit k životu.

Na scénu přidal režisér Drábek míchačku, která symbolicky míchá dohromady oba příběhy, ten reálný a ten snový. Na jedné straně tak stojí Drábkův smutný příběh o těžce nemocných lidech a na té druhé komedie shakespearovského hašteření a dvoření.

Diváci mají už dlouhé roky Sen noci svatojánské rádi a dlouhodbě jde o jednu z nejhranějších a nejslavnějších Shakesperových her. Herecky a režijně je ale obtížná. „Ještě jsem neviděla Sen noci svatojánské, abych si řekla, že to je skvělý Shakespeare. Je to hrozně těžké,“ potvrzuje herečka Drábkovy inscenace Kamila Sedlárová.

Čas probuzení i Avatar